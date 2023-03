►Te puede interesar: Otamendi mostró su nuevo tatuaje y hasta Messi se emocionó

Beltrán-River.jpg Lucas Beltrán, goleador de River, es seguido por Roberto Mancini para llevarlo a la selección de Italia con Mateo Retegui

Si bien la nómina se hace extensiva a 16 jugadores señalados por el medio italiano como los "pibes de oro", lo concretó es que cinco de ellos ya tienen vinculación directa con la Selección argentina y no serían convocables llegado el caso.

Estos cinco futbolistas son Matías Soulé (Juventus), Facundo Buonanotte (Brighton), Gino Infantino (Rosario Central) y los hermanos Valentín (Inter) y Franco (Monza) Carboni, estos dos últimos juegan en Italia.

►TE PUEDE INTERESAR: Se filtraron los sueldos en la Ligue 1: Kylian Mbappé y Lionel Messi, en la mira de todo el mundo

Los otros 11 que están en la mira del experimentado técnico italiano son Lucas Beltrán (River Plate), Gianluca Prestianni (el prometedor atacante de Vélez Sarsfield); Mateo Tanlongo (ex Rosario Central, en Sporting Lisboa), Bruno Amione (ex Belgrano, en Sampdoria), Julián Aude (ex Lanús, en Los Angeles Galaxy), Lucas Román (Barcelona), Isaías Delpupo (Cagliari), Marco Di Césare (Argentinos Juniors), Tiago Geralnik (Villarreal), Nicolás Capaldo (ex Boca Juniors, en Salzburgo) y Juan Sforza (Newell's Old Boys).

Los argentinos que jugaron para Italia