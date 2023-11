Lucas Arce se ganó un lugar en este Godoy Cruz protagonista

"Godoy Cruz se merece ocupar esta posición, estamos haciendo un gran torneo y vamos por todo”, agregó.

El jugador que llegó del Lobo se adaptó muy bien al Expreso y dijo: "Me llevo un tiempo de adaptación, sufrí una lesión, de a poco me fui acomodando y hoy me siento muy cómodo".

Lucas Arce describió al entrenador de Godoy Cruz y al grupo y reconoció: "El Gato Oldrá es Godoy Cruz, y los jugadores más experimentados le marcan el camino a los más jóvenes. Tenemos un gran grupo que demuestra tener mucha humildad".

Sobre el gran presente de Tomba

Lucas Arce se siente muy entusiasmado por este gran momento futbolístico. "Nosotros estamos muy contentos por el presente que estamos viviendo. Estamos muy cerca de jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga y también de jugar la Copa Libertadores. Vamos a ir por todo en esta dos fecha quedan disputar".

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará el próximo lunes 13 de noviembre ante Sarmiento de Junín. El compromiso se jugará desde las 19 en el estadio Eva Perón. El Tomba a dos fechas del final es el líder con 21 puntos y con un punto se asegurará la clasificación a los cuartos de final, clasifican los cuatro primeros.