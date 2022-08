Lucas Ambrogio: "Fue uno de los mejores goles que he marcado"

lucas ambrogio independiente Rivadavia uno.jpg

Tras el encuentro, Lucas Ambrogio arrancó hablando de su gol: "Se me dio la chance de volver a convertir, que siempre sirve para sumar confianza. Fue una linda definición, el Flaco Quiroga me tiró una pelota cruzada, y pude definir al segundo palo, Fue uno de los mejores goles que he marcado".

El ex Argentinos Juniors lamentó no haber sumado los 3 puntos ante Temperley : "Nos duele por la forma en la que que se dio y que nos empataron sobre el final. Ellos tuvieron algunas chances y convirtieron. Nos da bronca porque se nos escapó el triunfo en los últimos minutos, pero ahora hay que seguir para adelante y pensar en el próximo partido frente a Deportivo Morón".

"Se vienen las últimas fechas del torneo y tenemos que ratificar lo bueno que venimos haciendo y trabajar sobre los errores que cometemos", cerró el buen jugador que tiene Independiente Rivadavia.

La Lepra jugará el próximo domingo 4 de septiembre, desde las 13.30 ante el Deportivo Morón. El encuentro contará con la televisación de TyC Sports e Independiente Rivadavia no podrá contar el delantero Matías Quiroga quien llegó a la quinta tarjeta amarilla.

