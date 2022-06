Luca Marcogiuseppe se siente identificado con sus jugadores

Luca Marcogiuseppe Gimnasia y Esgrima.jpg Luca Marcogiuseppe el entrenador del Lobo elogió a Juan Manuel Sara. Foto: Martín Pravata (UNO)

Con respecto al buen momento que está transitando el equipo admitió: "Hay muchas horas de trabajo con un grupo que se brinda en los entrenamientos y en los partidos, independientemente de las condiciones y problemáticas que tiene esta categoría. Me siento muy identificado con estos jugadores, aunque a veces las cosas no salen como las preparamos, dan el máximo siempre".

Sobre el duelo ante el Deportivo Maipú, donde tendrá varias ausencias por la lesiones del arquero Sebastián Giovini, Santiago Solari y la expulsión del defensor Franco Meritello reconoció: "Tenemos bajas importantes no solamente para este partido, el desafío es poder reconstruirnos para seguir enfrentando a cada rival, con la misma intensidad competitiva".

El ex ayudante de Marcelo Bielsa elogió el trabajo del entrenador del Deportivo Maipú. Juan Manuel Sara y admitió: "Es un entrenador que conoce bien la categoría, viene de un proceso exitoso en Tigre, y no solamente seleccionó muy buenos jugadores para su idea futbolística. Después de haber visto todos los partidos del Deportivo Maipú, creo que es uno de los equipos que mejor juega y merece más puntos de los que tiene".

Luca Marcogiuseppe añadió: "Por ciertas circunstancias y situaciones que tuvimos que atravesar, hemos perdido el nivel futbolístico mostrado hasta hace algunas fechas atrás. Tenemos un gran desafío para seguir siendo competitivos".

También dijo: "Desde el primer día que hicimos doble turno, al día de hoy, siento que los jugadores se brindaron a ser conducidos, con ciertos niveles de exigencias y eso para mí es más importante que la adaptación a una idea futbolística".

Ulises Ortegoza horizontal.jpg Luca Marcogiuseppe habló de Ulises Ortegoza. Foto: Martín Pravata (UNO)

Sobre Ulises Ortegoza

El entrenador fue muy sincero cuando habló de Ulises Ortegoza, que no jugó ante Nueva Chicago y seguirá jugando en Talleres de Córdoba. "Fue el goleador del equipo, había alcanzado un gran nivel, era el mejor volante interno del torneo, y con su perfil futbolístico, era el jugador que le daba el estilo al equipo. Con Nueva Chicago me pidió no competir porque no quería fallarle al equipo, se lo veía desanimado y emocionalmente muy decaído, producto de todo lo que estaba atravesando. Como entrenador tengo que aceptar y respetar la decisión del club".

Liuzzi Gimnasia y Esgrima.jpg El volante Bruno Luizzi uno de los refuerzos de Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Mercado de pases

El entrenador se refirió al mercado de pases y opinó: " Sigue siendo complejo porque primera división sigue con posibilidades de incorporar y no así la Primera Nacional, con el agravante que nosotros no paramos y seguimos compitiendo".

Tomás Asprea Gimnasia y Esgrima.jpg Tomás Asprea proveniente de Ferro, otra de las incorporasciones del Lobo Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Sobre los refuerzos que fueron convocados para el duelo ante el Deportivo Maipú, dijo: "Confío que Tomás Asprea y Bruno Liuzzi van a ser importantes para cuando el equipo los necesite. Son dos buenos jugadores, y tienen muchas ganas de tener minutos en Gimnasia".