Los mendocinos que lograron el ascenso a la primera división de Andorra

Juan Pablo Corrales tiene 22 años y juega de volante central, Martín Zuquetti (28) es lateral o volante por la izquierda y Adrián Morales (28) también es "5".

Zuquetti-Morales-Corrales-Andorra.jpg Martín Zuquetti, Adrián Morales y Juan Pablo Corrales están con el cordobés Facundo Bustos (es el primero de arriba).

La experiencia de los mendocinos en el América de Andorra

Adrián Morales le dijo a Ovación: "La verdad que lograr con el objetivo que nos habíamos propuesto fue bastante satisfactorio y en lo personal tuve una sensación muy linda de poder obtener un logro más en lo deportivo".

"Le dedico el logro a toda mi familia, que desde casa no dejaron de apoyarme y estuvieron al tanto de cada resultado, y a toda la gente que me acompaña y está siempre presente".

"Son varias las personas que me han marcado en lo deportivo, pero en principio mi viejo y Carlitos Zuquetti fueron quienes me guiaron desde la escuelita de fútbol y después en la inferiores Ariel y Carlos Gómez que tambien me acompañaron en mi proceso formativo y Jorge Toledo quien estuvo presente en mis primeros pasos, Juan Caliri, Omar Ortiz y Oscar Leiva", añadió el ex Laverriere, Cicles Club Lavalle, Fundación Godoy Cruz, Boca de Bermejo y Tiro Federal de Uspallata.

"En principio quiero prepararme para encarar la primera división de la mejor forma posible, y poder entregar lo mejor de mí en cada partido para dejar al América lo mas alto posible en la próxima temporada", afirmó.

Martín Zuquetti, admitió: "La verdad que significó mucho, en mi caso fue el primer ascenso que logro en mi vida, y lograrlo en casi una temporada y media desde que llegué a este club, fue importante. Fue un objetivo que nos pusimos todos desde agosto del año pasado así que estoy feliz por lograr el primer objetivo".

Martín-Zuquetti.jpg

"Se lo dedico a mi familia que a la distancia me apoya día a día como puede y la verdad que es difícil tener a todos lejos y también a mis amigos que me levantan el ánimo cuando las cosas no salen", agregó.

"Mi viejo Carlos Zuquetti y Jorge Morales de chico me enseñaron las bases del fútbol y a divertirme, luego Ariel y Carlos Gómez ya de más grande me enseñaron todo lo que es el fútbol en un nivel superior y como es ser un deportista, También en Mendoza tuve a técnicos como Juan Caliri y Jorge Toledo, en Nueva Zelanda tuve a Bill Robertson, que me marcó un poco en mi primera experiencia internacional", prosiguió.

Morales-Zuquetti-Corrales-Andorra-1.jpg

"La verdad que la primera división es dura, hay mucho más nivel ya que los mejores clasifican a las eliminatorias de la Europea League y Champions League, sería un sueño la verdad llegar a jugar alguna de esas copas internacionales", cerró el ex Fundación Godoy Cruz, Laverriere, Western Ranger y Napier City Rovers de Nueva Zelanda.

Por último, Juan Pablo Corrales, , quien es hijo del tenista Juan Pablo Corrales, dijo: "Este ascenso fue algo muy especial para mí, es mi primera experiencia en un club de Europa y haber obtenido este logro en mi primer año es algo que me motiva mucho para seguir trabajando, mejorando y apostar en el fútbol, ya que es lo que verdaderamente me apasiona".

Luego, señaló: "Se lo dedico a toda mi familia que siempre me apoyó, pero sobre todo a mi viejo que con su experiencia que ha tenido en el deporte me ha guiado desde chico, motivándome en los días mas complicados y era aquel en el que siempre me apoyaba cuando las cosas no me salían como quería, siempre estuvo y está".

Además expresó: "Al futuro lo veo desafiante, ya que la primera division en Andorra cambia el ritmo, calidad y velocidad en el juego, y siempre un equipo que asciende debe adaptarse, pero para eso hay que trabajar mucho cara a la próxima temporada y poder ganar la mayor experiencia posible".

"En mi futuro cercano quiero mantenerme en la primera división de este país. Ya después de ese objetivo, me gustaría poder vivir la experiencia de jugar competiciones europeas, que las juegan los que salen primeros en esta liga", cerró el ex Academia Chacras de Coria.