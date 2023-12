Los hinchas de Boca, con Riquelme a la cabeza, realizaron una multitudinaria marcha

Los fanáticos boquenses se concentraron en el Parque Lezama y desde allí marcharon hacia la Bombonera por la calle Irala.

Riquelme-hinchas-Boca.jpg

Riquelme, quien estuvo acompañado además por los ex jugadores Marcelo Chelo Delgado, Blas Armando Giunta y Diego Chiche soñora, entre otros, confirmó este sábado su presencia con un mensaje publicado en las redes sociales: "Les quiero mandar un beso gigante a los hinchas de Boca y decirles que me siento orgulloso de ser un bostero más. Me enteré que se están organizando para ir el domingo al estadio y como hincha de Boca voy a ir a ser uno más de ustedes".