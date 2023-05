Los goles de Taty Castellanos se cotizan en millones de euros

►Te puede interesar: Miguel Borja contó de donde salió la remera del festejo del gol en el Superclásico

castellanos 2.jpg Taty Castellanos quiere quedarse en Europa y el Girona busca retenerlo

Con la permanencia asegurada en la máxima categoría y la posibilidad cierta de competir en Europa, Girona quiere retener al Taty Castellanos aprovechando los beneficios de pertenecer al City Group.

►Te puede interesar: Inter sacó ventaja ante Milan en la semifinal de ida de la Champions League

Por el momento, dentro de ese grupo de clubes, el ex Murialdo tiene contrato hasta 2025 con New York City FC, pero su prioridad es seguir en Europa y el Girona está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para prolongar el préstamo o comprar el pase.

Lo que no puede dejar de tenerse en cuenta es que hacerle 4 goles al Real Madrid no es algo de todos los días y varios equipos españoles e ingleses han tomado nota del nombre del mendocino de solo 24 años, algo que no haría más que aumentar su cotización que está considerada en 10 millones de euros.

Golazo del Taty Castellanos

Embed

Taty Castellanos entre los goleadores de LaLiga

Con 13 goles, Valentín Castellanos se coloca quinto en la tabla de goleadores de LaLiga solamente superado por nada menos que Robert Lewandowski del Barcelona (19), Karim Benzema del Real Madrid (17), el turco Enes Ünal del Getafe (14) y Joselu del Espanyol (14).

Otra estadística llamativas indica que Taty es el segundo jugador con más tarjetas amarillas de LaLiga, sólo superado por Óscar Gil, del Espanyol.