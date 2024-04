lndependiente Rivadavia recupera a Victorio Ramis para el Torneo de la Liga Profesional

►TE PUEDE INTERESAR: Francisco Maidana cumplió en Independiente Rivadavia el sueño de jugar en Primera División

"Nos hacía falta hacer una pretemporada de la manera en la que la estamos haciendo. Era necesario ponernos a punto y ahora vamos a jugar algunos partidos amistosos previo al inicio del torneo", arrancó diciendo el delantero.

Con respecto a la situación de Independiente Rivadavia, cuya permanencia se definirá en el próximo torneo de la Liga Profesional, el atacante dijo: "Sabemos que son cinco partidos antes del parate y tenemos que sacar la mayoría de los puntos posibles. Después nos enfocaremos en lo que viene que sabemos que será muy importante para Independiente Rivadavia".

Sobre la lesión que sufrió en el tobillo, explicó: "No me permitió jugar los últimos partidos, pero ahora me estoy preparando para llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo".

►TE PUEDE INTERESAR: Matías Reali, ovacionado en los Premios Huarpe, habló sobre su futuro en Independiente Rivadavia

El jugador hizo un balance de la actuación de su equipo en la Copa de la Liga, donde terminó último de la Zona A, con solo 8 puntos. "Creo que arrancamos bien y nos fuimos desvaneciendo de a poco. No hicimos una buena pretemporada en la parte física y no se nos dieron los resultados. Ahora es tiempo de volver a empezar y dar lo mejor".

"Tenemos un compromiso muy grande con los hinchas y queremos darle muchas alegrías porque la verdad es que nos dieron mucho apoyo en esta primera parte del año", cerró Victorio Ramis.

Los amistosos que jugará la Lepra en Córdoba

El plante de Independiente Rivadavia se encuentra en Córdoba, en la continuidad de su pretemporada dentro de la que tiene previsto jugar dos amistosos.

El primero será ante Talleres el próximo martes 30 de abril y luego se medirá con Instituto el viernes 3 de mayo.