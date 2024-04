Matías Reali, ovacionado en los Premios Huarpe, habló sobre su futuro en Independiente Rivadavia

reali.jpg Matías Reali fue una de las figuras de los Premios Huarpe.

Respecto a su continuidad en el club del Parque, Matías Reali sonrió y dijo: "Vamos a ver que pasa. Por ahoa estoy muy metido pensando en lo que va a ser el inicio del torneo así es que ojalá que siga bien la preparación y encaremos muy bien este torneo que va a ser importante para quedarnos en Primera".

Aunque la Cruz al Mérito fue para Rodrigo Isgró, el más solicitado para las fotos fue el futbolista nacido en La Plata hace 26 años: "Lo felicito a él por el premio y para la gente no tengo más que palabras de agradecimiento por lo que me demuestran en la cancha y en cada lugar al que voy. Es algo que me pone muy contento. Soy muy feliz acá en Mendoza y le agradezco mucho a la gente".

Matías Reali, por ahora se queda en la Lepra

Matías Reali encontró su lugar en Independiente Rivadavia

"Es algo único y muy importante que Independiente Rivadavia esté en Primera, no solo para el club sino para la provincia. Y bueno, la gente nos reconoce por ese logro. Como ya dije soy muy feliz acá en Mendoza", dijo Reali, quien pasó por Gimnasia La Plata, Cambaceres, Círculo Deprtivo Nicanor Otamendi, Altos Hornoz Zapla y Gimnasia de Jujuy.

"Sin dudas que en la Lepra encontré un lugar muy importante para mi y lo estoy disfrutando", admtió el Chucky quien recibió muchas ofertas para cambiar de equipo.

Reali, aplaudido en los Huarpe

Por último, respecto de la importancia que puede tener su buena adaptación a Mendoza a la hora de definir su futuro futbolístico, fue claro: "Si, son cosas que pesan, pero hoy no píenso en eso. Estoy disfrutando y soy consciente de que necesitamos hacer una gran preparación para empezar bien el próximo torneo porque vamos a necesitar sumar puntos".