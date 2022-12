Lionel Scaloni y su nuevo contrato como DT de la Selección argentina

►TE PUEDE INTERESAR: La Selección argentina festejará el título mundial con una multitudinaria caravana: cuándo y dónde será

scaloni 3.jpg Lionel Scaloni festejó con la camiseta de la Selección argentina campeona mundial sub 20 1997

Reafirmando este pedido, en medio de los festejos en el vestuario los flamantes campeones del mundo le pidieron a Lionel Scaloni cantando: "Firmá el contrato la puta que te parió".

Como para demostrar que está todo encaminado para que el DT siga en el cargo hasta el Mundial 2026, tampoco faltó el grito de “que de la mano de Scaloni, toda la vuelta vamos a dar”.

Otro indicio de continuidad del entrenador fue en la conferencia de prensa post final ante Francia cuando dijo que a Lionel Messi "habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Si son 26 jugadores, ¿qué más da? Hay que guardarle la 10".

Los últimos DT de la Selección argentina

Lionel Scaloni 2018 - 2022

Jorge Sampaoli 2017 - 2018

Edgardo Bauza 2016 - 2017

Gerardo Martino 2014 - 2016

Alejandro Sabella 2011- 2014

Sergio Batista 2010 - 2011

Diego Maradona 2008 - 2010

Alfio Basile 2006 - 2008

José Pekerman 2004 - 2006

Marcelo Bielsa 1998 - 2004

Daniel Passarella 1994 - 1998

Alfio Basile 1991 - 1994

Carlos Bilardo 1983 - 1990

César Menotti 1974 - 1982

Lionel Scaloni, en la senda de Menotti y Bilardo

Con la humildad y templanza que lo caracteriza, Lionel Scaloni declinó las comparaciones con César Luis Menotti y Carlos Bilardo, los anteriores técnicos campeones con la Selección argentina en Argentina 1978 y México 1986.

scaloni 4.jpg Scaloni está casi confirmado hasta 2026

"No creo que me pueda sentar a la mesa de ellos, que tienen una carrera y han marcado una épica. A mi me vale que la gente esté contenta. Que lo festejen y lo disfruten. Para mí no va más allá del fútbol. La vida continúa, seguirán estando los problemas, pero darle felicidad al pueblo es espectacular", asumió.