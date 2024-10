Lionel Scaloni y el viaje de la Selección argentina a Venezuela: "Estamos preocupados por la situación"

scaloni 3.jpg Lionel Scaloni está preocupado por el viaje de la Selección argentina a Venezuela.

"Estamos preocupados por la situación climática. Ojalá que mañana miércoles) por la tarde podamos salir", agregó el conductor de La Scaloneta en medio de rumores de que si el clima no mejora el partido podría postergarse para el viernes 11.

Respecto del rival, Scaloni fue claro: "Venezuela es un muy buen rival, física y futbolísticamente. Es un rival para tener en cuenta, respetado, y nosotros afrontaremos el partido como se merece. Va a ser un partido complicado, esperamos mantener el nivel que venimos teniendo en líneas generales".

"No estamos acostumbrados a perder, pero debemos entender que puede pasar. Perdimos el último partido, aceptamos la derrota y estamos bien. El equipo está bien".

Scaloni en Miami antes de jugar con Venezuela

Las ausencias: "Siempre el equipo va a dar la cara. Tenemos un gran plantel, pero siempre preferimos tener a todos a disposición para elegir en base a lo que nosotros convocamos. Esta vez hemos tenido una serie de problemas".

Las citaciones de jugadores del fútbol local: "Debemos aprovechar a los jugadores que están en el fútbol argentino, traer hoy futbolistas de Europa fuera de término se nos hace imposible".

La duda: "Alexis (Mac Allister) se está entrenando diferenciado, vamos a ver si puede llegar".

La sanción al Dibu: "Emiliano (Martínez) ya se ha expresado de muy buena manera públicamente. Ojalá no vuelva a pasar porque el equipo no se puede permitir no tener al Dibu, más allá de que yo no esté de acuerdo con la sanción".