Lionel Scaloni fue tajante tras el empate de la Selección argentina en Venezuela: "No se podía jugar"

"Es evidente que las condiciones no estaban dadas para el espectáculo, no se podía jugar", dijo el entrenador tras revelar que su intención fue postergar el partido: "El campo de juego no era para un espectáculo de dos selecciones como estas. Se podría haber jugado mañana".

