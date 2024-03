Lionel Scaloni dio pistas del equipo de la Selección argentina que jugará ante Costa Rica

Embed

"Si me van preguntando uno por uno van a tener a los cinco o seis cambios (risas). Sí, entró bien el otro día. Es una posibilidad también que pueda jugar... ya tienen dos nombres, faltan cuatro, o tres, je", dijo al ser consultado sobre si Alejandro Garnacho será titular.

"La idea es hacer cambios, cinco o seis cambios. No tengo todavía decidido si Walter Benítez empieza de inicio o después. Me gustaría darle la oportunidad. Pero bueno, todavía no le dije el equipo a ellos y la idea es hacer unos cambios", dijo.

Luego se refirió a lo más difícil que afrontó en sus seis años al frente de la Selección al decir: "Dejar afuera a jugadores de una lista de convocados de una Copa América o Mundial y que estuvieron mucho tiempo con nosotros. Hay que tomar decisiones, para eso estamos".

Por último, elogió a Gustavo Alfaro, el DT argentino de Costa Rica al expresar: "Es un entrenador que ha trabajado muy bien donde ha estado, siempre ha sacado resultados con sus equipos. Con Ecuador hizo un trabajo muy bueno, dejando la vara muy alta con una camada de jugadores muy jóvenes que él le ha dado la oportunidad de jugar. Lo mismo con Costa Rica: espero y deseo y que así sea que dejen trabajar el proceso porque al final creo que fue esa palabra que utilizaron. Con el tiempo y con los buenos jugadores que tiene, la cultura futbolística seguramente dará resultados. Eso es lo que cualquier entrenador desea y yo se lo deseo a él y a Costa Rica".

La probable formación de la Selección argentina ante Costa Rica

Un probable equipo para el encuentro ante Costa Rica sería con Benítez, Molina, Germán Pezzella, Otamendi y Nicolás Tagliafico; De Paul, Fernández y Mac Allister; Ángel Di María, Álvarez y Lautaro Martínez o Garnacho.