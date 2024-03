Lionel Scaloni dejó clara su decisión de continuar en la Selección Argentina

scaloni 2 (2).jpg Lionel Scaloni y sus jugadores de la Selección argentina se reencontraron en Filadelfia tras 4 meses

"Nunca dije que no iba a seguir en la Selección. Quería reforzar una idea, los conceptos y seguir compitiendo. Lo que me preocupaba era seguir compitiendo porque no es fácil hacerlo después del Mundial. Por suerte tenemos un grupo que son animales de la competición. Necesitaba reflexionar", expresó Scaloni antes del que será el primer partido del 2024 para el equipo nacional, en una charla con los periodistas Javier Lanza y Sebastián Varela del Río.

Los entrenamientos en Filadelfia, previos al encuentro de este viernes frente a El Salvador, marcaron el reencuentro del conjunto nacional después de aquella fuerte declaración en Río de Janeiro, donde el DT puso en duda su continuidad.

Scaloni en AFA Estudio

Embed

Scaloni, los jóvenes y los más experimentados

"Necesitamos que los de atrás empujen y estos chicos tienen condiciones, ganas. Han demostrado que pueden aportar sus cosas", destacó Scaloni respecto a las nuevas incorporaciones al plantel de la Selección argentina.

En el mismo tono, sobre los más veteranos del equipo, afirmó: "Los veo felices porque tienen ganas de estar, de venir, de reencontrarse. Futbolísticamente los veo bien, están atravesando un buen momento".