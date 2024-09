Lionel Scaloni, con bronca tras la caída de la Selección argentina: "Si hablo van a decir que no sabemos perder"

scaloni 1.jpg Lionel Scaloni no pudo esconder su bronca tras la derrota de la Selección argentina.

"Colombia tiene grandes futbolistas y un funcionamiento aceitado. Tiene una enorme complejidad jugar aquí contra ellos. Creo que tuvimos las chances para poder ganarlo pero no pudimos hacerlo", lamentó.

Luego, en tono autocrítico y pensando en lo que viene, Lionel Scaloni destacó: "Siempre intentamos movernos atrás del balón y ser efectivos en los últimos metros, cosa que hoy no hemos podido hacer. Debemos corregir las cosas que hay para mejorar".

Respecto de la jugada del penal, momento en el que se lo vio muy enojado, expresó: "La primera imagen que el árbitro debía ver no era aquella donde 'parece' que lo toca, sino que debió haber visto la jugada completa desde el inicio. Eso lo condiciona".

"El calor es igual para los dos, el horario del partido no está bien. Se puede jugar a las 5, 6 o 7 de la tarde, eso es lo que yo decía. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su máximo potencial. No es una excusa, lo dije antes y lo digo ahora"

Los números del ciclo de Scaloni

Jugó 79 partidos (igualó a Menotti y Bilardo)

Ganó 56, empató 16 y perdió 7 (fue su primera derrota como visitante)

Obtuvo 4 títulos

Cortitas de Lionel Scaloni en Barranquilla

Su charla con Muñoz: "A Muñoz le dije que el único jugador que no protestó fue él.

Lo que no le gustó: "No nos gusta perder, pero lo que más me molestó fue que después del penal apenas hubo juego. Se jugó muy poco tiempo y el partido estuvo interrumpido constantemente".

Clima y horario: "Yo no hablé del clima sino del horario. El horario no tenía sentido porque perjudica al espectáculo"

El resultado: "A veces las cosas salen como queremos, y esta vez no fue así. Tenemos que bajar la cabeza y seguir adelante".