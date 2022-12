Lionel Messi celebra el Año Nuevo con una carta especial

lionel-messi.jpg

Saboreando las mieles de la consagración tras la obtención de la Copa del Mundo, Lionel Messi viajaría entre el domingo 1 y lunes 2 de enero a París, para unirse el martes 3 al París Saint Germain (PSG).

Se espera que Lionel Messi tenga un gran recibimiento en el PSG tras coronarse campeón mundial con la Selección argentina.

Tras ganarle el miércoles pasado 2-1 al Racing de Estrasburgo, el PSG volverá a jugar este domingo 1 de enero en la Ligue 1 de Francia. Lo hará desde las 16.45, cuando visite al Lens, por la 17ª fecha.

Cuándo volverá a jugar Lionel Messi con el PSG

Se espera que Lionel Messi sume sus primeros minutos en el PSG, este 2023, el miércoles 11 de enero, cuando el equipo parisino reciba al Angers, por la 18ª fecha, desde las 17 de Argentina.

Además de la Ligue 1, Lionel Messi y el PSG tienen agendado los cruces de octavos de final de la Champions League con el Bayern Munich.

La ida, en Francia, se jugará el 14 de febrero. La revancha será el 8 de marzo, en Alemania.

Lionel Messi y una carta de Año Nuevo

En sus redes sociales, Lionel Messi celebró el año nuevo con una emotiva carta:

Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí.

También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño.

Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023.

Un abrazo enorme a todos!