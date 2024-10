Lionel Messi volvió a la Selección argentina en el empate ante Venezuela: "Es difícil jugar así"

messi 3.jfif Lionel Messi no jugaba en la Selección argentina desde el mes de julio.

"La cancha no ayudó para lo que nosotros queremos hacer y tuvimos que hacer un partido que no habíamos preparado. Tuvimos que luchar, ir por la segunda pelota, ganar los duelos y jugar con el error del rival, sin arriesgar mucho nosotros", resumió el futbolista del Inter Miami.

"Después de mucho tiempo fuera de las canchas estoy contento de volver. Pasé mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos en el club, pero bueno estoy contento de tener continuidad y obviamente de estar otra vez acá", rescató Messi.

Respecto de su ausencia en los partidos ante Chile y Colombia, el rosarino explicó: "Todavía no había jugado y no estaba al 100% desde lo físico ni del tobillo. Fue algo normal y lo mejor era que me recuperara para volver lo mejor posible".

"Estoy feliz de que volví acá. Ahora vamos a jugar con nuestra gente”.