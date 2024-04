Lionel Messi volvió a entrenar con normalidad en Inter Miami y se perfila para jugar frente a Monterrey

Este fue el motivo por el cual no formó parte de la delegación argentina que disputó los amistosos de la doble fecha FIFA frente a El Salvador y Costa Rica, y por el cual tampoco se enfrentó junto a las Garzas con New York City, New York RB y DC United, por la Major League Soccer.

Messi 2.jpg Las Garzas intentarán buscar su lugar en el Mundial de Clubes 2025.

Messi y la posibilidad de jugar ante Monterrey

En rueda de prensa, Gerardo Martino remarcó que no pondrán riesgo la salud del astro argentino pero que sí tienen la idea de que sume minutos en el encuentro que se disputará en este miércoles 3 de abril, a las 20 - hora local - (21hs de Argentina), en el Estadio DRV PNK.

"Todo esto recién empieza. Lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para Leo, como cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas", expresó el entrenador de las Garzas.

messi suarez 1.jfif

Y agregó: "Mañana definimos. Hoy no lo sé. Entrenó (hoy), sí, mañana vamos a definir. Todavía quedan 24 horas. Lo principal es que Leo ha tenido una lesión y tenemos que manejar los tiempos de esa lesión".

Cuartos de final de la Concacaf Champions

Inter Miami y Monterrey volverán a enfrentarse el jueves 11 de abril por la vuelta de los cuartos de final.

Por la misma instancia, Herediano y Pachuca disputarán su partido mañana a las 23 hs de Argentina.