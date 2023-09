Lionel Messi reveló un secreto muy bien guardado sobre las redes sociales

lionel-messi5.jpg

“Boludeo bastante con el celu. Pero no regalo likes ni comentarios. Ponés una boludez y sale en todos lados. Hay cosas que prefiero evitar hacer por lo que viene después. Pero en mi día a día con mi familia y amigos no me privo de nada", señaló el campeón del mundo con la Selección argentina.

Además, Lionel Messi confesó que es "bastante cortante" para chatear por WhatsApp. Reveló también que tiene permitido que la otra persona vea su última vez y que prefiere mandar un mensaje antes que un audio.

"No soy de usar stickers en WhatsApp. Soy bastante cortante y ninguno de mis hijos tienen celular todavía", tiró.

