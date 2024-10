Lionel Messi premiado en Miami como el más ganador de la historia del fútbol

Con 21 temporadas en la elite del fútbol, el jugador con más partidos en mundiales (26) logró su trofeo más reciente en el Inter Miami al obtener el Supportter's Shield por ser el menjor equipo de la temporada en la MLS, donde próximamente buscará coronar el 2024 en los playoffs por el título.

La ceremonia fue transmitida en vivo a través de youtube en el mediodía de la Florida, adonde Messi retornó este miércoles tras los partidos ante Venezuela y Bolivia con la Selección argentina.

"¿El Mundial 2026? Todo pasa por algo en la vida, ahora solo intento vivir el día a día. Ahora me siento muy bien, cuando llegue ese momento ya veremos. No quiero adelantar nada, estoy disfrutando de todo día a día."

Embed - Lionel Messi: Watch the Live Award Ceremony for Football's Most Decorated Player