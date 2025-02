Lionel Messi íntimo: una de las cosas que más extrañó cuando se fue a Barcelona con 12 años

Embed - Leo Messi: The Apple Music Interview with Zane Lowe

Sobre uno de los cambios bruscos tras su llegada a Barcelona, el rosarino resaltó: "En Rosario pasaba mucho tiempo a la calle, vivíamos con mis amigos del barrio a la calle y jugábamos a la pelota o lo que fuera. Estábamos fuera hasta tarde, hoy es muy complicado, más peligroso".

"Disfruté muchísimo mi infancia. Pasaba mucho tiempo fuera de mi casa conn mis amigos y cuando fui a Barcelona fue un cambio duro porque no encontré lo que tenía en mi día a día", completó.

En aquel entonces, Messi tenía la misma edad que tiene hoy en día su hijo mayor: "Veo a mis hijos, Thiago que está a punto de cumplir 12 años, y pensar que yo con esa edad me fui a Barcelona, si bien fue con mi familia, se me hace difícil pensar que Thiago pueda pasar por una situación como esa. Lo único que puedo decir es que para mí fue un cambio muy duro, pero al mismo tiempo era lo que quería".

Por qué Messi tomó la decisión de ir al Inter Miami

Además, en medio de su charla, el astro argentino reveló el motivo por el que aceptó alejarse del fútbol europeo para aterrizar en la MLS: "Siempre tuve en mi cabeza jugar en la MLS. Más de una vez lo dije, era algo que me llamaba la atención. Venir al Inter Miami fue una oportunidad, por cómo se dio todo, los últimos años en París. Fue una decisión que tuve que tomar sobre la marcha porque me tuve que ir del Barcelona, fueron dos años que nos los disfruté (en París), no estuve feliz en el día a día".

messi inter miami.jpg Lionel Messi es la principal figura de la MLS.

"Me costó muchísimo adaptarme a todo eso. Me llamó la atención venir al Inter porque era un club en crecimiento, todo muy nuevo, me gustó la idea de venir y ayudar a que el club sea más grande. Y sabía que era una ciudad donde mi familia podía estar bien. No me arrepiento, todo lo contrario", sentenció Lionel Messi.