Lionel Messi enciende la ilusión de todo el Barcelona: "Sería bestial"

"Lo que Leo decida, será un tema suyo, de dónde puede encontrar la felicidad y si quiere seguir compitiendo al máximo nivel", explicó el ex defensor en una entrevista que concedió al programa catalán El Mon que recogió el periódico catalán Mundo Deportivo.

Piqué sostuvo que, en el caso de que Lionel Messi eligiera irse del París Saint Germain (PSG) en junio próximo, cuando finalice su contrato, y seguir compitiendo en el máximo nivel, podría regresar al Barcelona.

Sin embargo, el capitán de la Selección argentina tiene varias propuestas, una muy firme del Inter de Miami, cuyo accionista mayoritario es el exfutbolista inglés David Beckham.

"No echo de menos jugar al fútbol; aunque ahora me doy cuenta de lo que me pierdo cuando veo los partidos del Barcelona; pero esa etapa ya terminó", concluyó Piqué.