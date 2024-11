Liga MX: cuándo se juegan y cómo ver los cuartos de final de la Liguilla 2024

Liga MX.png La Liga MX, cerca de conocer a su nuevo campeón.

El fútbol de México se prepara para, a partir de este miércoles, comenzar a vibrar con la recta final de una temporada que fue apasionante (¡y lo que aún resta!). Los cruces se ordenarán de la siguiente manera: 1ª vs 8ª, 2ª vs 7ª, 3ª vs 6ª y 4ª vs 5ª.

