Leandro Paredes le tiró un tremendo palo a Mbappé

En charla con ESPN le consultaron sobre el rumor de su escasa relación con Kiliam Mbappé cuando fueron compañeros en el PSG, y fue el propio Paredes que dejó en claro su relación con el francés: "No soy quién para hablar de él, yo tenía relación con los que tenía relación y de los que no, no te puedo hablar", dijo el mediocampista.