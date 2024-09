Leandro Ciccolini mostró un buen nivel y convirtió uno de los goles en la victoria de Gimnasia y Esgrima

ciccolini 2.jfif Leandro Ciccolini volvió a mostrar un buen fútbol en el partido ante Nueva Chicago en el Víctor Legrotaglie. Foto: Axel Lloret/UNO.

"Ezequiel me da la confianza para patear y ser el encargado, mis compañeros también y entró, así que muy contento", deslizó Ciccolini tras la victoria por 2 a 1 ante Nueva Chicago por la 34 de la Primera Nacional.

Ciccolini no marcaba desde junio, cuando Gimnasia y Esgrima venció 3 a 1 a Brown de Adrogué por la fecha 18 del certamen. "Necesitaba este gol, los últimos 2 ó 3 partidos míos fueron chatos y estoy contento por haberlo hecho. Además en la semana mis compañeros me dieron mucho apoyo y me hicieron sentir importante, que me necesitan; el cuerpo técnico además me sigue dando la camiseta y la oportunidad de patear y estoy feliz de poder retribuir esa confianza dentro de la cancha", aseguró el jugador respecto de la chance de convertir.