Las chicas de la Selección argentina fueron eliminadas el Mundial Sub 20 con una goleada

Cora Zicai marcó el quinto gol para las teutanas, a los 24 minutos del segundo tiempo para poner el resultado final en el marcador.

El combinado “albiceleste” llegaba por primera vez a esta instancia en esta competición, luego de clasificarse en el Grupo F como una de las mejores terceras, tras vencer por 1-0 a Costa Rica en la última jornada de la fase de grupos.

Por su parte, las alemanas, que son potencia en Europa y en la categoría, avanzaron a los octavos de final como primeras de grupo, donde consiguieron dos victorias y una derrota ante República de Corea. Ahora, deberán enfrentar a Estados Unidos en la siguiente ronda del torneo, el próximo domingo.

Alemania dominó el encuentro de principio a fin y mostró demasiada autoridad a la hora de jugar ante una Argentina, que poco pudo hacer ante las teutanas.

En la primera parte, las germanas golpearon en cuatro ocasiones y dejaron sin opciones al conjunto nacional. A los pocos minutos del comienzo del partido, Janzen quedó sola en frente de la arquera argentina Paulina Aprile y definió con mucha categoría.

Más adelante, Nachtigall remató de cabeza un gran centro de Bender desde la derecha y la pelota se coló por el ángulo inferior izquierdo.

Dos minutos más tarde, la propia Bender, que parecía estar en fuera de juego, conectó un envío por arriba desde la banda izquierda y marcó el tercero del partido.

El último tanto para las teutonas en esta primera mitad, lo hizo nuevamente Nachtigall, con un golazo de tiro libre en donde Aprile no tuvo respuesta alguna ante el remate que entró por el ángulo superior derecho.

Sobre el cierre del primer tiempo, la jugadora de River Lombardi pudo descontar para Argentina con un buen disparo desde dentro del área y darle una alegría a su equipo.

Por otro lado, la segunda mitad no tuvo tantas emociones hasta que la número 7 de Alemania, Zicai, se encontró en una posición favorable para definir y convertir el tanto definitorio del encuentro.

Las formaciones de la Selección argentina y Alemania

Argentina: Paulina Aprile; Juana Cángaro (m.46, Julieta Romero), Camila Duarte, Serena Rodríguez, Luciana Pérez; Samantha Weiss, Margarita Giménez (m.67, Valentina Tesio), Sofía Domínguez (m.67, Julieta Martínez); Denise Rojo, Delfina Lombardi (m.46, Verónica Acuña) y Kishi Núñez (m.43, Juana Fonseca). DT: Christian Meloni.

Alemania: Rebecca Adamczyk; Laura Gloning, Vanessa Diehm, Jella Veit, Tomke Schneider; Sofie Zdebel (m.75, Sarah Ernst), Alara Sehitler (m.64,Paulina Plantner), Mathilde Janzen, Sophie Nachtigall (m.63, Miriam Hils); Loreen Bender (m.64, Lisa Baum) y Cora Zicai (m.63, Sara Rtter). DT: Kathirin Peter.1.