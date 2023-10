La tremenda reacción de Chile por no ser sede del Mundial 2030

Alejandro-Dominguez-presidente-Conmebol.jpg

Milad remarcó que el Consejo de la FIFA determinó que Chile no forme parte como sede para el puntapié del Mundial 2030, que celebrará los 100 años del primer campeonato realizado en Uruguay 1930.

►TE PUEDE INTERESAR: Los exhorbitantes precios de las entradas para ver a la Selección argentina ante Paraguay

"Había una postulación de España, Portugal y Marruecos y también de los cuatro países de Sudamérica. También explicaron que al ser tres sedes no podían ser cuatro buscando el equilibrio entre los países de Sudamérica y Europa”, indicó el titular de la Federación chilena de fútbol.

"Esto no se trata de una persona, esto se trata de un Gobierno porque estamos postulando por un Gobierno, y esto significa un duro golpe no solo para mi persona como presidente, sino que para todo un país”, afirmó Milad.

Chile-Mundial-2030-tuit.jpg

"No nos sentimos discriminados y no sentimos que hubo una preparación para dejarnos fuera del Mundial. Creemos que esto nos lo tendría que explicar el presidente de la FIFA y el presidente del Consejo de la FIFA”, señaló el dirigente chileno, quien confirmó que hablará con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Mundial 2030: Alejandro Domínguez explicó por qué Chile no es sede

Por su parte, Alejandro Domínguez, máxima referencia dirigencial de la Conmebol, opinó en conferencia de prensa sobre la ausencia de Chile: "Originariamente se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma la FIFA. Ellos determinan cómo y qué".

Embed

Los medios chilenos se quejaron por esta situació. El diario El Mercurio dijo: "Bomba gigante del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Anunció que los partidos inaugurales del Mundial 2030 ya tienen sede y se jugarán en Sudamérica. Sin embargo, no figura Chile".