La sinceridad brutal de Gary Medel sobre su salida de Boca: "No era feliz, necesitaba..."

Su primer paso por el Xeneize, por aquel entonces siendo compañero del hoy presidente Juan Román Riquelme (con quien mantiene una muy buena relación), se dio entre 2009 y 2010 (a inicios del 2011 fue transferido al Sevilla a cambio de tres millones y medio de euros).

En horas de la tarde de este jueves, Gary Medel fue presentado como nuevo jugador de la Universidad Católica de Chile, club que lo vio nacer como futbolista en sus divisiones inferiores y en el cual debutó en la máxima división de aquel país.

En medio de su conferencia de prensa, el Pitbull fue sincero a la hora de explicar los motivos que lo llevaron a cambiar de aire: "Estaba jugando poco y no era feliz. Necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo y la alegría del fútbol que siento al estar adentro de la cancha".

"No me sentía bien, eso fue lo que pasó. Estoy agradecido con Boca porque siempre me ha tratado bien”, sumó el Pitbull, quien pese a rescindir su contrato tiene una gran relación con Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol.

Para finalizar, sobre la nueva etapa en el club de sus amores, Medel aseguró: "Tengo una emoción muy grande. Agradezco el esfuerzo que hicieron por volver a traerme. Voy a entregar lo mejor de mi por mis compañeros y los hinchas. Estoy feliz, contento e ilusionado".

El breve segundo paso de Gary Medel por Boca

En los cinco meses que duró su segundo paso por Boca, Gary Medel jugó apenas 11 partidos, en los cuales no logró sumar goles ni títulos a su vitrina. Desde la llegada de Fernando Gago, sumó solamente 41 minutos.