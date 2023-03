La razón por la que es imposible que Martín Palermo sea el próximo DT de Boca

►Te puede interesar: Diego Martínez y José Pekerman, los candidatos a ser el nuevo DT de Boca

Martín-Palermo-1.jpg Martín Palermo con Delgado y Serna, del Consejo de Fútbol de Boca, durante su reciente regreso a La Bombonera

En Platese, el ex delantero lleva dirigidos solo 8 encuentros en Platense con 2 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Antes fue entrenador, con resultados irregulares, en Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española y Curicó Unido (ambos de Chile), Pachuca de México y Aldosivi.

Además, Ordoñez agregó que deberían dejar de buscar entrenadores que están trabajando en otros lugares porque "no es ético": "Si lo van a buscar, es un tema de ellos. Yo no haría eso con un técnico con trabajo. No nos manejamos así. El fútbol argentino debería cambiar esos modales, pero cada uno hace lo que quiere".

La relación entre Martín Palermo y Juan Román Riquelme

El último fin de semana, cuando la salida de Hugo Ibarra no había sido anunciada, Palermo y Juan Román Riquelme se encontraron en España donde participaron como figuras invitadas en el partido de leyendas que fue parte de la celebración de los 100 años del Villarreal, club en el que ambos jugaron.

Riquelme-Palermo.jpg Riquelme y Palermo estuvieron juntos el sábado en España

No obstante, a pesar de que la relación personal entre Palermo y Juan Román Riquelme haya mejorado con el correr de los años -no se llevaban nada bien en su tiempo de jugadores en Boca- la idea del Consejo de Fútbol es contratar un entrenador más experimentado y sin pasado en la institución.