La probable formación de Independiente Rivadavia para jugar ante Deportivo Riestra

El entrenador de Independiente Rivadavia, Ever Demaldé realizaría un cambio para jugar ante Riestra.

Para el encuentro ante Deportivo Riestra, el entrenador azul, Ever Demaldé piensa en realizar una sola modificación con respecto al elenco que jugó contra Racing de Córdoba. Alejo Distaulo ingresaría en lugar del expulsado Santiago Moya, el resto del equipo sería el mismo que arrancó jugando ante la Academia.

En definitiva los once que saldrán a jugar ante el Malevo que dirige Cristian Fabbiani serán los siguientes: Juan Cruz Bolado; Luciano Abecasis, Mauro Maidana, Francisco Petrasso y Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero y Braian Sánchez; Matías Reali, Alejo Distaulo y Alex Arce.

La Lepra atraviesa un momento duro en la zona B de la Primera Nacional. Hace 4 partidos que no logra conquistar el triunfo, con dos derrotas y dos empates seguidos. El domingo no tendrá otra opción que ganar para no perderle pisada a los equipos que hoy están por encima ubicados en la zona de clasificación.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia tras jugar ante Deportivo Riestra, se medirá ante Ferro en el estadio Bautista Gargantini. El compromiso se disputará el sábado 8 de abril, desde las 17, en el marco de la novena fecha de la Zona B del certamen.