La llamativa e incómoda pregunta que recibió el DT de Vélez en conferencia de prensa: su respuesta

De esta manera Sebastián Domínguez continúa con su mala racha al frente del Fortín, equipo al que llegó tras su primera experiencia en Tigre, equipo con el que hubiese descendido tras ocupar el último puesto de la tabla Anual.

Tras el encuentro, el director técnico dio la cara y dijo presente en conferencia de prensa. Además de realizar su análisis sobre lo acontecido dentro del campo de juego, le preguntaron por los rumores que hablan de ¡su posible sucesor!

Al ser consultado sobre el supuesto contacto de la Comisión Directiva con Ariel Broggi (actual entrenador de Banfield), Domínguez respondió: "No me consta si eso real y por eso no me genera nada. Se han dicho tantas cosas en el último tiempo, pero yo no voy a ese ritmo, porque la termino pasando mal. Así que no tengo opinión al respecto”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1893131680132763728&partner=&hide_thread=false "NO ME CONSTA QUE VÉLEZ HAYA HABLADO CON BROGGI"



Sebastián Domínguez no quiso expresarse sobre los rumores que indican que el Fortín se encontraría en la búsqueda de su reemplazo.#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/5zU8xf7xkY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 22, 2025

Más del DT de Vélez en conferencia de prensa

Sobre sus sensaciones tras el 0-0 ante Lanús, soltó: "Hasta los 80 se ganaba un punto y después se perdieron dos. Duele el hecho de no haber podido resolverlo con el hombre de más, pero hicimos un partido correcto desde lo táctico”.

“Hay que empezar a sacar puntos lo antes posible, porque después este es un equipo capaz de sumar triunfos de manera consecutiva. Este plantel tiene material. Hay que recuperar la confianza, algo que hoy parece difícil”, sentenció el DT de Vélez.