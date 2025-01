La Liga Profesional sancionó al DT de Vélez tras su amenaza a Andrés Merlos: "Si hablo te prendo fuego"

El director técnico, que llegó al club tras su primera experiencia en el cargo al frente del plantel de Tigre, fue directamente a buscar al juez que manejó los hilos del partido.

Eufórico por la derrota, el entrenador recriminó más de una jugada en la que sintió que Vélez fue perjudicado por Andrés Merlos a raíz de sus fallos.

"No me podés muñequear así el partido", soltó Domínguez, haciendo referencia a los distintos momentos del juego en los que sintió que su equipo corrió con desventaja. "Ya me faltaste dos veces el respeto", cortó el árbitro.

Como era de esperarse, la tensión fue subiendo hasta que los dichos comenzaon a cambiar de tono. Allí, visiblemente enojado, Domínguez expresó: "¿Vos dormís tranquilo?". Sin dudarlo, el mendocino respondió: "Siempre duermo tranquilo".

"¿VOS DORMÍS TRANQUILO? TE CONOZCO BIEN, TE PRENDO FUEGO".



- “VENÍ, PRENDEME FUEGO ACÁ”.



El cruce entre Seba Domínguez y Merlos. pic.twitter.com/I9wGN7wdF0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 29, 2025

Cuando ambos se encaminaban hacia la zona de vestuarios, el director técnico de Vélez soltó una frase bomba: "Te conozco bien, eh. Te conozco bien. Si hablo yo, te prendo fuego".

Lejos de quedarse callado, el árbitro lo chicaneó: "Vendés humo conmigo". Y confesó estar limpio: "¡Pero prendeme fuego! Prendeme fuego acá. ¿Qué me amenazás?".

La Liga Profesional tomó nota y sancionó al DT de Vélez

Luego de su cruce dentro del campo de juego, donde el entrenador de Vélez lo amenazó, Andrés Merlos decidió informarlo en su planilla. Como consecuencia, la Liga Profesional tomó nota.

En las últimas horas se conoció que Sebastián Domínguez fue suspendido por decisión del Tribunal de Disciplina. Si bien esta sanción es provisoria, el DT no podrá estar presente en el próximo partido del Fortín (el domingo contra Instituto).

El exentrenador de Tigre está autorizado “a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario”, según establecen los artículos 13.8, 47 y 48 del Código Disciplinario.