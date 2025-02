La foto en redes sociales del ex Godoy Cruz, Hernán López Muñoz, que daría un indicio sobre su futuro

Su nombre sonó en Vélez y también en Estudiantes, este último con más fuerza. Sin embargo, el panorama hoy no es claro dado que, en Estudiantes, el desembarco de dinero por parte del mega millonario estadounidense Gillett aún no se ha dado y no han podido terminar de concretarse ciertas transacciones, excepto las de Cristian Medina y Lucas Alario, importantes transferencias que pudieron finiquitarse adecuadamente.

hernan lopez muñoz.jfif Hernán López Muñoz jugando para el San José Earthquakes en la MLS.

En medio de esta incertidumbre, Hernán López Muñoz publicó una foto en sus redes sociales en la que dejó entrever un cierto indicio sobre su futuro. En la antesala del debut de San José Earthquakes en la MLS ante Real Salt Lake el próximo domingo 23/2, el ex 10 de Godoy Cruz subió una foto a su cuenta personal de Instagram con un detalle particular.