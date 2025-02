La feroz declaración del presidente de Banfield, la respuesta de Toviggino y el fuego cruzado con AFA

El directivo, visiblemente molesto fue tajante y dijo: “Evidentemente esa amenaza está siendo ejercida”. Posteriormente, procedió a enumerar las diferentes situaciones en las que su equipo habría sido víctima de malas decisiones arbitrales.

“En la primera fecha el penal a Defensa y Justicia no fue. Contra Newell’s no lo echaron a Lollo. En la tercera fecha sufrimos a Lobo Medina. En la cuarta cobraron penal a Belgrano, no nos dejaron hacer un tiro libre al final del primer tiempo ni ejecutar un córner en el cierre del segundo”. Sobre la jugada que desató su enojo en La Plata, fue contundente: “A Maldonado le dieron un codazo en la cara y cobraron mano”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1889525137965457667&partner=&hide_thread=false El descargo del presidente de Banfield, Matias Mariotto, luego de la derrota ante Estudiantes.#LaTiradeTNTSports #Suscribite https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/mW1EQJs87b — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 12, 2025

La respuesta de Pablo Toviggino, la amenaza que llegó desde AFA

El descontento de Banfield con la conducción del arbitraje no es nuevo. Días atrás, el vicepresidente del club, Mauricio Bonafina, hizo un comentario en redes sociales cuestionando el accionar de los jueces, lo que provocó una llamativa respuesta del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

“Desde ahora y para siempre cualquier semejanza con hechos reales correrá por vuestra propia imaginación. Buena suerte, porque la van a necesitar en este 2025”, escribió el dirigente, en un mensaje que Banfield interpretó como una amenaza.

“Evidentemente esa amenaza que recibió el socio de Banfield está siendo ejercida. Estamos necesitando esa suerte que nos avisaron que íbamos a necesitar”, disparó Mariotto, quien además vinculó la situación con la postura transparente de su gestión: “Molesta la transparencia, gobernar de cara al socio, el estado de situación expuesto, el informe del mercado de pases que hemos hecho como pocos clubes lo hacen”.

Cerrando su discurso, el presidente de Banfield dejó un mensaje de resistencia: “Vamos a poner la cara y entregar el doble para ganarle a quien haya que ganarle, porque Banfield es una institución con muchísimos años. En la memoria de mi abuelo y de toda la gente que es hincha, vamos a defenderlo con uñas y dientes frente a quien sea”. Tras estas declaraciones, Mariotto evitó responder preguntas de la prensa.