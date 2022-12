Selección-argentina.jpg

La amplia cobertura de Diario UNO a lo largo de los 29 días que duró el Mundial Qatar 2022, tuvo su pico máximo con los dramáticos penales que definieron la Copa del Mundo.

Tras igualar 3-3 en tiempo regular y suplementario, la Selección argentina de Lionel Messi vivió uno de los momentos más emocionantes cuando finalizó la tanda de penales, provocando que todos los presentes en el estadio Lusail, les dieran rienda suelta a los nervios acumulados.

Matías Pascualetti, enviado especial de Grupo América para Diario UNO, Radio Nihuil y Canal Siete Mendoza, se quebró segundos después de la conquista de la tercera estrella albiceleste, con un Lionel Messi alcanzando la tan ansiada Copa del Mundo.

“No puedo más, te juro que no puedo más, lo que he sufrido… Vamos, lo vamos a ver levantando la copa. No le podrían haber guardado la mejor final de la historia a él. Se la podrían haber hecho un poquito menos sufrida…”, expresó Matías Pascualetti.

