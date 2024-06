La dura crítica del Dibu Martínez tras el triunfo de la Selección argentina

Dibu-Martínez-1.jpg

En el mismo sentido, aclaró que no quiere volver a vivir algo similar a lo que le sucedió en la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando Argentina cayó en el debut ante Arabia Saudita por 2 a 1. "No había tocado una pelota en el Mundial. Me patearon dos veces y me embocaron. Acá fue clave atajar la primera. Esto lo trato siempre, lo trabajo y lo hablo para mejorar y ayudar al equipo. Hoy pude hacerlo", expresó.

La dura crítica de Dibu Martínez

El arquero también arremetió contra el estado del campo de juego del Mercedes Benz Stadium: "Es muy difícil siempre el primer partido, pero la cancha fue un desastre. Parecía un trampolín. Te das cuenta que nos ponen cosas en el camino, pero este equipo lo saca adelante".

Julián Álvarez también criticó el estado del campo de juego

Otro jugador fundamental esta noche fue el delantero Julián Álvarez, que volvió a anotar con la “Albiceleste” desde el Mundial de Qatar 2022: “Era importante ganar por más que sea el primer partido”, y también se quejó del estado del campo de juego: “No estaba en las mejores condiciones”.

Con respecto a la mencionada sequía que arrastraba en la Selección, sostuvo: “Para el delantero es importante hacer goles, pero estaba tranquilo pese a llevar mucho tiempo sin marcar”.

Por último, el defensor central Cristian “Cuti” Romero se lamentó porque “es lamentable tener que jugar con una cancha tan fea”, aunque destacó: “Hicimos un buen partido y estoy muy contento de arrancar con el pie derecho. Hoy en día la dificultar va a ser del doble, tenemos que tener en la cabeza que todos los partidos van a ser así, pero el equipo sabe sufrir”.