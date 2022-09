La dupla técnica de Godoy Cruz destacó la imagen del equipo

Favio Orsi Godoy Cruz.jpg Favio Orsi dijo que se juega muy seguido y parece un Mundial. Foto: Martín Pravata (UNO)

Favio Orsi arrancó analizando el partido: "Me voy muy conforme con la postura del equipo, me sentí representado por lo que hicieron. Con bronca con el resultado, que fue injusto. Hay que entender que este es el camino. Fuimos el equipo que buscamos el arco todo el tiempo y el que quiso ganarlo, y otro que quería que terminara el partido".

Sergio Gómez se refirió a los dos goles que le anuló Nazareno Arasa, a Gianluca Ferrari y Salomón Rodríguez: "La verdad es que no vi si estaban bien anulados, hoy con el VAR no sabes si poder gritar el gol. Con la tecnología que hay tendrán sus argumentos para anularlos, no tengo más nada para decir".

Sergio-Gómez-Godoy-Cruz.jpeg Sergio Gómez uno de los entrenadores del Tomba. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Favio Orsi se refirió a la seguidilla de partidos que están teniendo: "Esto es una locura, se juega cada cuatro días, atenta contra el trabajo nuestro y todos los entrenadores. No hay posibilidad de trabajo, cuando se juega tan seguido, es prácticamente un mundial. Quedan varios partidos en poco menos de 30 días para que termine todo y seguramente algún tipo de rotación va a seguir existiendo".

Por último, Sergio Gómez, del empate ante Tigre, destacó: "Valoró la imagen que cambió y la postura del equipo. La sensación es distinta a la de Arsenal, si bien ganamos ese partido, nos nos fuimos conformes. Frente a Central Córdoba, obviamente no nos gustó como jugó el equipo".

"A veces los elogios al estar cerca de la punta, te pueden confundir. Tenemos los pies sobre a tierra y la imagen que dejamos frente a Tigre te hace pensar que con Central Córdoba fue un solamente un mal partido, que puede pasar y el hincha se fue más tranquilo".

Los goles anulados a Gialunca Ferrari y Salomón Rodríguez

