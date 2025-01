La cruda revelación de Jonás Gutiérrez al hablar del cáncer que superó

En cuanto a la decisión de retornar al verde césped, manifestó: "Cuando me retiré fue porque no lo estaba disfrutando ya, por todos los dolores. Los que hemos vivido de esto castigamos al cuerpo durante muchos años. Generalmente, desde pequeño venía a Las Toninas, una playa muy tranquila y le ,tengo un cariño especial. El otro día el técnico me planteó si quería sumarme y le dije que sí. Me parece una forma de devolver el cariño de la gente y lo que me brindó este lugar, donde he visto alguna vez a buscar paz y a acomodar la cabeza. Después iré viendo cómo va respondiendo el cuerpo".

A la hora de hablar lo que significa para él el deporte más popular del mundo, añadió: "Sí, el fútbol siempre fue un refugio. Es parte de nuestra vida. Nos levantamos, vamos a entrenar, comemos, entrenamos… Lo mamamos desde chiquitos, siempre estamos detrás de una pelota".

Sobre sus inicios con la pelota, Jonás Gutiérrez recordó: "Arranco de muy chiquito en el fútbol porque tuve unas convulsiones febriles que me dejaron la parte izquierda del cuerpo paralizada por unos horas. Para que no quedaran secuelas, me mandaron hacer una actividad física. Mi madre me preguntó si quería ir a jugar a fútbol y le dije que sí".

A la hora de hablar sobre la enfermedad que transitó, la cual detectó jugando en Inglaterra, contó: "No tenía miedo a morir, sino incertidumbre por no saber. Ahora tienes más información, antes decías cáncer y todos lo asociaban a la muerte, no todos los cánceres son iguales. Lo que más me generaba era incertidumbre por no saber qué era, qué pasaría, si iba a volver a jugar… Pensaba que la quimio iba a ser meterme en una cámara, con tubos… Y nada parecido con lo que es".

Maradona Jonás Gutiérrez.jpg Jonás Gutiérrez fue dirigido por Maradona en el Mundial 2010.

Para finalizar, cuando le preguntaron si le tuvo miedo a morir, Jonás respondió: "No conozco a nadie que le haya escapado, es algo que está ahí y a todos nos va a llegar, hay que tratar de disfrutar. Cuando me tocó no pensaba en que me iba a morir, después me ha tocado, sin pasar por problemas de enfermedad, con temas que uno no está bien de la cabeza y piensa cosas más, y lo pasas peor que con el cáncer. La cabeza rige y manda, un pensamiento negativo se puede volver una bola grande y difícil de sobrellevar".

"No me detengo a pensar en la muerte en sí, sino en disfrutar el día a día, agradezco cada vez que me levanto. La enfermedad me agarró en un momento en el que el futbolista se cree que es Superman y no le va a pasar nada, pero uno se da cuenta de que le puede pasar a cualquiera. Con 18 años siendo futbolista ya te encuentras viviendo cosas de adulto, entras en una vorágine difícil de explicar", sentenció.

Qué dijo sobre el Mundial 2010, junto a Messi y Maradona

Uno de los momentos más importantes de su carrera se dio en la temporada 2010, cuando de la mano de Diego Maradona disputó el Mundial de Sudáfrica con la Selección argentina. Como si fuera poco, en aquella oportunidad compartió plantel con Lionel Messi.

"Llegó el Diego y se creó un vínculo muy estrecho con él, me puso de titular, y siempre ha tenido palabras increíbles como persona y sobre lo importante que era como jugador en su selección. Todo eso me marcó mucho. Haber ido a un Mundial con el Diego de técnico y con Messi de jugador, me hace ser un privilegiado", aseguró Jonás Gutiérrez.

Para concluir, sobre el campeón del Mundial 2022, sentenció: "Dentro de la cancha y conviviendo todos los días lo ve como un par, es un chico divino, de hacer bromas… Se veía que aunque era uno más, por lo sencillo que es, en un rectángulo veías cosas que nunca nadie le vi a hacer, incluso en los entrenamientos. Como lleva la pelota, el dribling que tiene, la visión de juego que fue aumentando el juego, fue más asistente... Los cambios de dirección, parece que lleva la pelota pegada. Ni de cerca me ha tocado ver a alguien parecido".