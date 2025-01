La advertencia de Argentino de Monte Maíz a Boca, a horas de jugar por Copa Argentina

Mientras en sus canales oficiales de comunicación presentan la llegada de nuevos refuerzos y muestran el día a día de la pretemporada (el equipo lleva menos de una semana de entrenamientos), publicaron un emotivo video.

El audiovisual comienza con un plano abierto del estadio Modesto Marrone. Mientras este se va cerrando, aparece en escena el mismísimo Modesto Marrone, quien supo ser presidente de Argentino de Monte Maíz.

Vestido con una campera del club, el hombre mira a cámara y comienza con su relato: "Dicen que los de Boca son la mitad más uno del país. Pero, ¿nosotros qué?". En ese momento, se pueden apreciar diferentes locaciones del pueblo, bajo el relato: "Desde el campo hasta el barrio. Desde el taller hasta las oficinas. Desde la farmacia hasta el súper. Desde la mutual hasta el predio".

De vuelta con el exdirectivo del club, pero ahora desde la platea, se escucha: "Desde donde sea, pero somos la mitad más uno... de Monte Maíz. Somos un pueblo chico, pero en el fútbol jugamos como grandes".

Lo dice el "Pupi" Zanetti, se enfrentan la "Mitad +1 del país" "Mitad +1 de Monte Maíz", y el que gana, es el fútbol…

En ese momento, sorpresivamente, aparece Javier Zanetti. Con un video grabado en selfie, el Pupi dice: "Esto es simple. Se enfrenta la mitad más uno del país contra la mitad más uno de Monte Maíz. El que gana, es el fútbol. ¡Disfruten!".

Para finalizar, es Modesto Marrone quien culmina el video con un: "Nos vemos en la cancha, Boca", acompañado de los acordes finales de la canción "Después de ti", de Los del Fuego. El posteo, en cuestión de minutos, se volvió viral en las redes sociales.

La palabra del presidente de Argentino de Monte Maíz

En la previa del mano a mano ante Boca, que se jugará este miércoles a partir de las 21.10 en el estadio de Colón de Santa Fe, quien alzó la voz fue Claudio Nebbia. En su charla con el sitio Bolavip, el actual presidente de Argentino de Monte Maíz expresó su emoción de jugar con un o de los equipos más grandes del país.

"Nos volvimos locos de alegría. Fue una hermosura. Vos sabés que cuando estábamos en el sorteo y salimos con Boca, no sabíamos si reírnos y llorar, si enloquecer, pero bueno… Fue una emoción tremenda y a medida que pasan los días es increíble lo que es Boca. Más notas, más emoción, la gente llama de todos lados que quiere ir al partido. Realmente eso, esto es una locura", reconoció sobre el momento en el que se dio el sorteo.

Para finalizar, reconoció que es el partido más importante en la historia de la institución: "Es lo más importante que le pasó en los 100 años al club, no a mí. Nunca tuvimos una oportunidad de poder jugar con el club, creo que el más taquillero del país. Estoy seguro que es el más taquillero del país. Pero más allá de llenar estadio o no llenar estadio, yo te lo estoy diciendo desde lo neutral. Vos sabés que la repercusión que tiene jugar contra Boca no es lo mismo".