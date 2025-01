Kings League World Cup: Argentina, con un doblete del mendocino Pablo Gómez, derrotó a España

Los restantes goles fueron del arquero Luis Sánchez y Facundo Romero Gamarra.

El capitán de Argentina (que es dirigida por el ex Vélez Martín Cholo Posse) fue el ex volante de River Augusto Fernández y también estuvo en el equipo el ex mediocampista del Deportivo Maipú Rubens Sambueza.

La Kings League es un formato de fútbol reducido creadi por Gerard Piqué, el ex defensor que fue compañero de Lionel Messi en el Barcelona.

En la próxima instancia la Albiceleste se medirá con Japón.

La Kings League World Cup

Miércoles 1/1

12: Japón vs. Italia (B)

13: Uzbekistán vs. Arabia Saudita (D)

14: Argentins vs. España (A)

15: Estados Unidos vs. México (C)

Jueves 2/1

12: Brasil vs. Corea del Sur (F)

13: Turquía vs. Ucrania (G)

14: Colombia vs. Marruecos (H)

15: Perú vs. Alemania (E)

Viernes 3/1

12: Ganador A vs. Ganador B (1)

13: Perdedor A vs. Perdedor B (5)

14: Ganador C vs. Ganador D (2)

15: Perdedor C vs. Perdedor D (6)

Sábado 4/1

12: Ganador E vs. Ganador F (3)

13: Perdedor E vs. Perdedor F (7)

14: Ganador G vs. Ganador H (4)

15: Perdedor G vs. Perdedor H (8)

Lunes 6/1

14: Perdedor 1 vs Ganador 8

15: Perdedor 4 vs. Ganador 5

Martes 7/1

14: Perdedor 3 vs Ganador 6

15: Perdedor 2 vs. Ganador 7

Miércoles 8 y Jueves 9/1

Cuartos de final (dos partidos por día a las 14 y a las 15)

Viernes 10/1

Semifinales

Domingo 12/1