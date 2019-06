Junior, con Teo Gutiérrez y Fabián Sambueza, se consagró bicampeón en Colombia

Marcelo Gallardo y Diego Borinsky presentaron "Gallardo Recargado", un libro que relata los últimos años del Muñeco al frente de River y cuyo punto cúlmine es la final ganada ante Boca en Madrid.

En diálogo con la prensa presente, Napoleón tocó varios temas profundos. Entre ellos, el DT del Millo se refirió a cómo lo recordará el hincha el día en que diga adiós.

Al respecto, Gallardo manifestó: "No he pensado en cómo me gustaría que me recuerden, porque siempre digo que ningún nombre está por encima de la Institución. Me llena de orgullo que la gente se sienta representada por el equipo".

