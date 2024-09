"No pude ir a Manchester, pero cuando ya estaba por firmar nos hablamos y le agradecí por los dos años, por la confianza, por el trato, por todo lo que aprendí y por todo lo que viví", contó el delantero de la Selección argentina.

alvarez 1.jfif Julián Álvarez reveló una intimidad de su diálogo con Pep Guardiola.

"Él también me agradeció porque fueron dos años increíbles. Me pidió que si podía que fuera algún día, sería lindo que fuera, así que cuando tenga la oportunidad quizás vaya", contó el ex jugador de River.