Julián Álvarez reveló el genial consejo que le dio Samuel antes del tremendo gol ante Croacia

Reveló que su segundo grito ante los croatas fue más de Lionel Messi. "Te daba tranquilidad porque íbamos ganando, que la tuviese él y saber que no la iba perder era una tranquilidad. Después entró al área y estar ahí para empujarla, golazo y todo de él obviamente".

El ex River se refirió a un consejo que le dio Walter Samuel, el colaborador del DT albiceleste, Lionel Scaloni al decir: "Walter me había dicho que si la tocaban corta tenía que salir rápido a defender la pelota y bueno, la toqué justo para que no tiren el centro. Después uno ni piensa que va a hacer el gol, pero la situación de partido se va dando, estaba medio lejos del arco pero se fue dando".

Julián Álvarez y su relación con Lautaro Martínez

Luego serefirió a su buena relación con Lautaro Martínez al decir: "En la mesa donde almorzábamos y cenábamos nos sentábamos al lado. Charlamos siempre sobre cómo esta uno y cómo esta el otro. Yo siempre trato de estar preparado para entrar desde el banco, tenga que jugar los 90 minutos, cinco o no entrar, trato de apoyar desde afuera porque así lo hice siempre".

Elogió a Gonzalo Montiel, el autor del gol de la consagracíón al afirmnar: "La confianza y la sensación de es este porque Cachete no erra".

"Una sensación única de acordarte de todo el sacrificio, las cosas que te tocó vivir, la familia, los amigos, la novia porque son los que están siempre, los que te acompañan, los que te ayudan y ven de cerca todo lo que haces. Poder lograr el sueño máximo y que puedan ellos vivirlo es algo muy lindo", dijo sobre la consagración.

"Hasta los 70 minutos fue el mejor partido que hicimos. El segundo gol es una muestra clara de lo que estábamos haciendo en ese partido", cerró al hablar de la final del Mundial ante Francia.