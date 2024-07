Julián Álvarez reclamó más minutos en el Manchester City, y Pep Guardiola le respondió agriamente

El campeón del mundo Julián Álvarez había asegurado que “cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío”.

Pep-Guardiola-Julian-Alvarez.jpg El DT del Manchester City Pep Guardiola y Julián Álvarez.

► TE PUEDE INTERESAR: Independiente Rivadavia jugará con Boca Juniors en el estadio Malvinas Argentinas por la 10ª fecha