Julián Álvarez recibió una de las palmaditas más esperadas

"Creo que cuando llegó al club se hablaba de este joven talento de Argentina y al principio vimos que era un jugador con mucho talento", fueron las primeras impresiones que reveló el mediocampista belga al sitio oficial del club inglés.

julian-alvarez.jpg Julián Álvarez no se cansó de festejar la conquista del Mundial Qatar 2022 con la Selección argentina.

"Uno no sabe lo que puede pasar cuando vienen jugadores de Sudamérica, pero él ya parecía un adulto jugando para nosotros. Me alegro por él, es un chico muy simpático y muy tímido. Pero puede llamarse a sí mismo campeón del mundo, ¡Así que se sentirá genial!", destacó.

Asimismo, se refirió a la difícil adaptación que pueden sufrir los jugadores tanto a un nuevo fútbol como a un país diferente, aunque destacó que a Julián Álvarez, no le fue tan complejo: "Su inglés no es tan malo y venir de Argentina a Inglaterra es un mundo completamente distinto, así que creo que se ha adaptado muy bien y que también está contento aquí. Me alegro por él".

Kevin De Bruyne, quien luce el brazalete de capitán en los Citizens, se animó a cuestionar a su entrenador -Pep Guardiola- por los minutos de juego que le brindó al delantero de la Selección argentina: "Quizá tenía la sensación de que podría haber jugado un poco más, pero cuanto más avanza la temporada, más y más juega. De hecho, ha marcado bastantes goles", dijo.

kevin-de-bruyne-julian-alvarez.jpg Kevin De Bruyne y Julián Álvarez, jugando para el Manchester City.

Julián Álvarez y su regreso al Manchester City

Por otra parte, el técnico español Pep Guardiola se refirió al retorno de Julián Álvarez al Manchester City en la conferencia de prensa clásica al partido ante Leeds: "Tendrá una semana o 10 días libres. Son muchos partidos, mucha tensión, creo que tendrá un descanso y volverá. No sé exactamente la fecha, posiblemente unos días antes del año nuevo".

