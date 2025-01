¿Juega el Mundial 2026? La respuesta de Scaloni sobre Messi que ilusiona a millones de hinchas

Entre los temas que tocó, como no podía ser de otra manera, se refirió a la figura de Lionel Messi. A la hora de hablar del mejor jugador del mundo, fue consultado sobre las chances de que el 10 diga presente en la máxima cita mundialista del 2026.

"Las ganas de querer jugar el Mundial las tiene él y las tienen todos. Tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial. Hay que dejar pasar el tiempo y ver cómo uno va llegando. Él sabe muy bien lo que pensamos nosotros. Y es el más inteligente", aseguró Scaloni sobre el tema.

El propio Messi, luego del último partido jugado por Eliminatorias (en el mes de noviembre), se había referido al tema: "Espero terminar bien este año y empezar bien el próximo haciendo una buena pretemporada, la cual no tuve el año pasado por la cantidad de viajes que hicimos. No falta tanto pero a la vez falta mucho, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, por eso trato de vivir el día a día y no pensar más allá".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1884978969658712126&partner=&hide_thread=false "LAS GANAS DE JUGAR EL MUNDIAL LAS TIENE ÉL Y LAS TIENEN TODOS"



Lionel Scaloni, sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue la próxima Copa Mundial de la FIFA.



El técnico de la Selección Argentina nos recibió en su casa en Mallorca para una entrevista EN EXCLUSIVA… pic.twitter.com/KAS6yPBRwQ — DSPORTS (@DSports) January 30, 2025

Lo cierto es que, si bien el rosarino prefiere ir "día a día", se lo ve bien física, mental y futbolísticamente. Esto, sumado a los éxitos que la Selección argentina ha acumulado en el último tiempo, abre la puerta a su posible presencia en la Copa del Mundo.

Qué dijo Scaloni sobre Di María tras su retiro

Sobre el retiro del Fideo de la Selección argentina, Scaloni expresó: “Por lo que hablé la última vez con él, lo tenía clarísimo. Es una etapa, por lo que dijo, cerrada y creo que cerrada de la mejor manera posible. Si hubiera escrito su película, su libro, su historia futbolística, yo creo que no lo hubiera escrito tan bien como terminó”.

“Cuando uno toma una decisión que creo que es pensada, sobre todo que él ha podido pensarla bien y ha podido madurarla, creo que hoy en día podemos decir que fue acertada porque se retiró ganando y siendo uno de los mejores futbolistas de la historia de Argentina”, sentenció el DT.