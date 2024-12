Embed

La respuesta de Gustavo Costas para Juanfer Quintero

·"Juanfer se calentó, sí. Y bueno, está bien. Son momentos", atinó a decir Costas en la conferencia de prensa riéndose.

Cuando fue consultado sobre si le hablará al jugador para que no se vaya del club, dijo: "No, yo no tengo que convencer a nadie. Además no sé qué va a pasar conmigo. A Juanfer lo tienen que convencer otros".

Trascendió que River llamará a Quintero para que retorne al club en el 2025. Cuando finalizó el clásico el colombiano se abrazó con el DT millonario, Marcelo Gallardo.