River: Jorge Brito fue contundente sobre los posibles regresos de Juanfer Quintero y Enzo Pérez

Juanfer-Quintero.jpg

Jorge Brito no quiso hablar sobre la posibilidad que Enzo Pérez y Juanfer Quintero vuelvan a River

"Nunca hablé de nombres, y menos antes del mercado de pases. Lo que tengo para decirles es absolutamente nada. De estos dos jugadores y cualquiera que me pregunten", sentenció.

►TE PUEDE INTERESAR: La impresionante cifra que ganarían River y Boca en el Mundial de Clubes 2025

Además, se lo notó con cierta molestia en cuanto a las repetitivas consultas que surgen en todas las ventanas de transferencias con respecto a futbolistas que podrían llegar a vestir la camiseta con la banda roja.

"Esto me han preguntado todos los años. De casos de jugadores que manifiestan que quieren venir y está muy bueno que esto sea así, se analizará en el momento", declaró.

enzo perez 2.jpg

Y remarcó: "Me parecería una falta de respeto estar hablando con nombre y apellido de refuerzos ahora. Primero porque todavía estamos en competencia y segundo me parece una falta de respeto hacia el hincha, generarle expectativas de un jugador cuando no hay nada concreto".

Por un lado, las negociaciones con Pérez serían mas sencillas que con el colombiano, dado que el centrocampista del Pincha finaliza el vínculo con la institución platense el 31 de diciembre de este año, aunque desde el "Leon" intentarían extender el contrato del jugador.

Jorge-Brito.jpg

En tanto, si el entrenador de River, Marcelo Gallardo, desea contar con Juanfer de cara a la próxima temporada, el cuadro millonario deberá sentarse a negociar con La Academia y llegar a un acuerdo por uno de los futbolistas claves en su esquema y que además fue fundamental para la obtención de la Copa Sudamericana 2024.

Lo cierto es que, pese a las declaraciones del empresario, muy probablemente los de Núñez harán un intento por repatriar a ambos futbolistas, quienes son muy queridos por el hincha riverplatense y supieron levantar el trofeo de la Copa Libertadores 2018 en aquella recordada final ante Boca.