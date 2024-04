"De verdad querés vender el club? ¡Qué desilusión!", comentó uno de sus seguidores a lo que el ex jugador, capitán y actual máximo dirigente del Pincha respondió irónicamente: "Si, lo voy a vender. Lamento desilusionarte, pero ando corto de efectivo y no me queda otra que hacerlo. Perdón".

veron 1.jpg Juan Sebastián Verón puso otra vez en el tapete el tema de las SAD.

En las últimas semanas La Brujita ha estado en el centro de la escena respecto del tema de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) y también a algunos cruces mediáticos con altos dirigentes de la AFA, iniciados por sus críticas al arbitraje.