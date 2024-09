Juan Román Riquelme se emocionó hasta las lágrimas en el ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Riquelme agradeció a periodistas presentes y a la organización y, por supuesto, no se olvidó de enviarle un saludo al pueblo Xeneixe y de contar brevemente cómo, su llegada a Boca, le cambió la vida para siempre. "El 10 de noviembre del 96, tuve la suerte de debutar en Primera con la camiseta de Boca. Ese día entré a la película más linda de mi vida. Esa es la verdad. Yo pensé que jugar al fútbol era solamente eso: patear la pelota, disfrutar, correr, gritar un gol, dar un pase. Cuando pasó el tiempo, me di cuenta que no. Que la gente te saludaba, te daba cariño... Empezó a tener otro sentido, empecé a tener otra responsabilidad y fue fabuloso. No lo imaginaba", completó.

El ex enganche de Boca y de la Selección argentina se mostró muy entusiasmado en la previa de la ceremonia. "Les mando un beso muy grande a los argentinos y a los hinchas de Boca. Los quiero mucho. Hoy estoy disfrutando", había expresado a la prensa antes de ingresar al salón del Teatro Bicentenario.

riquelme salon fama 1.jfif Zamorano, Chilavert, Riquelme, Zinha y Cristante juntos en el Salón de la Fama.

Juan Román Riquelme y las 18 leyendas del fútbol que ingresaron al Salón de la Fama del Fútbol Internacional